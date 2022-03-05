Booking.com приостановил работу в Беларуси
- 5.03.2022, 1:31
Сервис приостановил работу и в РФ.
На сайте Booking.com стало невозможно забронировать гостиницу в Беларуси. По Минску, да и по всей стране — «0 предложений». Приостановку работу в России сервис уже официально подтвердил, пишет onliner.by.
Сервис бронирования жилья перестал работать в России и в Беларуси. После выбора даты сайт не выдает предложений по гостиницам и отелям.
По Беларуси официального заявления не было. Однако сервис уже подтвердил РБК приостановку работы в России: «Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».
Напомним, в пятницу 4 марта другой сервис бронирования жилья Airbnb официально приостановил свою работу в Беларуси и России.