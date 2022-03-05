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Booking.com приостановил работу в Беларуси

  • 5.03.2022, 1:31
Booking.com приостановил работу в Беларуси

Сервис приостановил работу и в РФ.

На сайте Booking.com стало невозможно забронировать гостиницу в Беларуси. По Минску, да и по всей стране — «0 предложений». Приостановку работу в России сервис уже официально подтвердил, пишет onliner.by.

Сервис бронирования жилья перестал работать в России и в Беларуси. После выбора даты сайт не выдает предложений по гостиницам и отелям.

По Беларуси официального заявления не было. Однако сервис уже подтвердил РБК приостановку работы в России: «Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

Напомним, в пятницу 4 марта другой сервис бронирования жилья Airbnb официально приостановил свою работу в Беларуси и России.

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