закрыть
5 марта 2022, суббота, 2:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тростянец на Сумщине захватили российские оккупанты

  • 5.03.2022, 1:37
  • 1,410
Тростянец на Сумщине захватили российские оккупанты

Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски.

Тростянец в Сумской области захватила и оккупировала российская армия. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи и не позволяют медикам выезжать на вызовы. Исключением являются только дети, и то в экстренных случаях.

Живицкий утверждает, что военные РФ поставили медикам ультиматум: расстреляют, если выедут самостоятельно.

Кроме того, скорую из других населенных пунктов не пускают.

«Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению», - сказал губернатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина