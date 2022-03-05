Тростянец на Сумщине захватили российские оккупанты 5.03.2022, 1:37

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Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски.

Тростянец в Сумской области захватила и оккупировала российская армия. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи и не позволяют медикам выезжать на вызовы. Исключением являются только дети, и то в экстренных случаях.

Живицкий утверждает, что военные РФ поставили медикам ультиматум: расстреляют, если выедут самостоятельно.

Кроме того, скорую из других населенных пунктов не пускают.

«Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению», - сказал губернатор.

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