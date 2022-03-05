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Арестович: ВСУ накрывают командные пункты и уничтожают командиров армии РФ

  • 5.03.2022, 3:08
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Арестович: ВСУ накрывают командные пункты и уничтожают командиров армии РФ

Среди них - командир 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала сбежать Януковичу.

Вооруженные силы Украины уничтожили по крайней мере двух старших командиров армии РФ - их гибель даже признали в российской прессе.

Об этом сообщил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«Накрываем командные пункты противника - сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров», - сообщил он.

По данным Арестовича, среди них - командир 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала сбежать Януковичу и захватывала Крым.

«Как говорится, гибель полка - трагедия, гибель полковника - разгром. К числу этих полковников и генералов можно смело добавить ноль и умножить на два. А то и три - судя по количеству уничтоженных нами командных пунктов», - сообщает советник Ермака.

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