Белорусский доброволец в Украине: Мы освободим все, настроение боевое 5.03.2022, 5:26

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Дмитрий Полойко призвал белорусов к партизанской борьбе.

Дмитрий Полойко с мая 2014 года воевал на Донбассе — сначала в составе добровольческого батальона «Донбасс», потом по контракту служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в Марьинке Донецкой области. Он участвовал в освобождении Бахмута, Марьинки, Попасной и Лисичанска. Получил гражданство Украины и поступил на заочное обучение в Донецкий национальный университет, на юридический факультет. Теперь он снова подписал контракт, но на этот раз на службу в батальоне территориальной обороны. В беседе с «Радыё Свабода» Дмитрий Полойко рассказал, почему снова решил служить и как объясняет украинцам, что белорусы не будут воевать на стороне России.

Дмитрий написал заявление в Батальон территориальной обороны в Донецкой области в конце 2021 года, когда иностранные разведки и СМИ начали массово сообщать о планах Путина начать новую фазу агрессии против Украины.

Территориальную оборону как отдельный род Вооруженных Сил Украины начали создавать в начале 2022 года. Дмитрий одним из первых начал свою службу в январе, у линии фронта вблизи временно оккупированных территорий.

Постоянно звучит команда «воздух», пытаются запустить ракеты, наши их сбивают. В первый день, 24 февраля, обстреляли аэродром, но обошлось без жертв. Все живы. В принципе, у нас спокойнее, чем в других регионах, где не прекращаются обстрелы и уличные бои. Ждем и готовимся к их встрече», — говорит Дмитрий.

По его словам, в территориальную оборону Донецкой области записалось много людей, а те, кто не может служить по разным причинам, активно помогают армии, чем могут - готовят еду и коктейли Молотова, которые на Украине сейчас называют «бандеровскими смузи».

«В нашем батальоне есть все необходимое для городских боевых условий. Местные тоже помогают. Люди так сплочены! Все приходят и уходят, что-то предлагают. Я удивился, если честно, потому что если вспомнить, как это было в 2014 году, то было совсем другое сознание. Абсолютно. Сейчас приходят люди, которые служили в советской армии и когда-то не были против России и Путина, а теперь говорят - «А с какого рожна Путин к нам приперся?» Такой наглости они не ожидали. Народу много, можно и второй батальон собрать».

«Мы прикрываем тыл первой линии фронта»

Дмитрий говорит, что его батальон прикрывает тыл первой линии фронта, которая отделяет так называемые «народные республики» от Украины. «Противник пытается прорваться на харьковском направлении, через Изюм. И мы прикрываем эту часть, чтобы они не подошли к нам с тыла».

«Первая линия держится. Там люди хорошо обучены за столько лет. Они научились воевать. К тому же есть окопы, блиндажи, все прострелено и пристрелено, все квадраты полностью определены. Мы готовы, настрой боевой, особенно когда видишь деморализованное состояние противника. У нас большой опыт боевых действий», — говорит белорусский доброволец.

«Приходится объяснять, что белорусы и Лукашенко — понятия не тождественные»

Дмитрий Полойко утверждает, что не сталкивался с плохим отношением к белорусам в своем окружении.

«Ко мне хорошо относятся, потому что я всем объяснил, что белорусы — это белорусы, а те, кто поддерживает Лукашенко, — это лукашисты. Все понимают, что белорусская армия сама не хочет воевать с украинцами. Когда появилась информация о том, что белорусская армия якобы пересекла границу с символом «О» на машине, я думаю, что Россия хочет максимально вовлечь белорусские войска в эту войну», — пояснил Дмитрий Полойко.

По его словам, Лукашенко лично передал российским войскам территорию Беларуси для боевых действий против Украины.

«Но это не совпадает с тем, хотят ли белорусы воевать. Белорусы не нападают, поэтому не надо писать про белорусов, надо писать про Лукашенко, как есть. Так же, как Кадыров и чеченцы разные. Вы понимаете? Чеченцы будут воевать за Украину, а кадыровцы - за Россию. Мои знакомые понимают, что многие люди в Беларуси против режима и против России».

«Партизанская война в Беларуси помогла бы Украине»

Дмитрий Полойко убежден, что белорусские военные не согласятся воевать в Украине. В противном случае он советует белорусам без единого выстрела сложить оружие в Украине и сдаться.

«Президентский полк с Мариной Горкой можно послать сюда, но в связи с тем, что у них нет боевого опыта, только опыт разгона демонстраций, думаю, долго они не продержатся. И если действительно случится так, что в Украину бросят белорусов, десантников или другие войска, то пусть не стыдятся, берут в плен своих командиров и сдаются украинцам. Их никто не тронет, потому что все в Украине воспринимают белорусский народ как братский. И даже если понадобится убежище, его получат все».

Белорус говорит, что во время этой войны украинская армия показала свою силу. «Поэтому не должно быть сомнений, что украинская армия может только удерживать свои позиции, но и освобождать свои территории», - сказал он.

«И если белорусский народ сможет открыть партизанскую войну, это будет чрезвычайная помощь Украине», - сказал он.

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