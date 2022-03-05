CNN: Россия направит в Украину еще 1000 «вагнеровцев» для поддержки отступающих частей
- 5.03.2022, 8:17
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В ходе войны уже уничтожено около 200 таких наемников.
Разведка США наблюдает "некоторые признаки" применения на территории Украины российских наемников. В ходе войны их уничтожено уже около 200.
Об этом заявил американский военный чиновник в комментарии CNN.
По его словам, Россия намерена отправить в Украину еще до 1000 наемников в ближайшие дни и недели.
Это должно усилить части, которые сейчас отступают.
В США считают, что наемники, которые уже находятся в Украине, "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев", и что в ходе войны уже было убито около 200 таких наемников.