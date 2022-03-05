Пленный российский ефрейтор: Настроение у солдат никакое, не хотят воевать с украинцами 5.03.2022, 8:31

6,288

Колонну оккупанта разгромили возле Гостомеля.

ВСУ опубликовали видео допроса пленного российского ефрейтора, колонну которого разгромили недалеко от аэропорта Антонов (Гостомель), сообщает УНИАН.

Россиянин признает наличие большого количества 200-х.

Он также заявил, что настроение в рядах агрессора "никакое" и что никто не понимает, что они делают в Украине.

"Все не хотят воевать с вами. Потому что не знают для чего эта война", — рассказал оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».