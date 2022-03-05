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Пленный российский ефрейтор: Настроение у солдат никакое, не хотят воевать с украинцами

  • 5.03.2022, 8:31
  • 6,288
Пленный российский ефрейтор: Настроение у солдат никакое, не хотят воевать с украинцами

Колонну оккупанта разгромили возле Гостомеля.

ВСУ опубликовали видео допроса пленного российского ефрейтора, колонну которого разгромили недалеко от аэропорта Антонов (Гостомель), сообщает УНИАН.

Россиянин признает наличие большого количества 200-х.

Он также заявил, что настроение в рядах агрессора "никакое" и что никто не понимает, что они делают в Украине.

"Все не хотят воевать с вами. Потому что не знают для чего эта война", — рассказал оккупант.

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