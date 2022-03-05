Персонал захваченной оккупантами ЧАЭС работает без смены 10-е сутки 5.03.2022, 8:42

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Фото: tut.by

Обвал нестабильных конструкций может привести к большому выбросу радиоактивной пыли.

Персонал Чернобыльской атомной электростанции, которая была захвачена российскими оккупантами вечером 24 февраля, все еще находятся на станции и остаются фактически в заложниках, работает непрерывно уже десятые сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева в эфире телеканала "Рада".

Так, работники ЧАЭС разделились на две группы, и сменяют друг друга.

"Они устали морально и физически, эмоционально... Люди питаются ограниченно, у них ограничено количество лекарств и им очень тяжело", - сказал Фомичев.

Связь с персоналом станции ограничена, и нет гарантированного "зеленого коридора" для того, чтобы обеспечить замену смены на ЧАЭС.

Он также обратил внимание, что вся техника, которая проезжает через Чернобыльскую зону, сейчас распространяет радиоактивную пыль на колесах дальше в направлении Киева и на всю территорию страны.

Также угрозу для объекта несет и вибрация, которая происходит во время движения техники.

"Если там начнутся военные действия, то это еще может повлиять и на 4-й энергоблок, в котором есть нестабильные конструкции", - предупреждает Фомичев.

Мэр Славутича добавил, что обвал нестабильных конструкций может привести к большому выбросу радиоактивной пыли.

Захват российскими войсками Чернобыльской АЭС он назвал подлинным терроризмом.

"Таких прецедентов в мире не было, чтобы был захват ядерных объектов, атомных электростанций", - подчеркнул Фомичев.

Ранее сообщалось, что Украина назвала захват ЧАЭС ядерным терроризмом и обратилась в МАГАТЭ.

Напомним также, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра огонь был потушен. Сейчас управление атомной электростанцией находится в украинских руках, несмотря на захват территории АЭС.

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