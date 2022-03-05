Путинская война и рождение новой Европы Жозеп Боррель, Project Syndicate

5.03.2022, 8:45

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Бывают недели, которые ощущаются как десятилетия.

Российская армия обстреливает жилые дома, школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру. Пропагандистская машина Кремля работает в полную силу, пытаясь оправдать то, что оправдать невозможно. Более миллиона человек уже бежали от насилия этого конфликта, и цифры будут расти.

Тем временем украинцы героически обороняют свою страну, воодушевляемые лидерством президента Владимира Зеленского. Столкнувшись с эскалацией агрессии и абсурдными заявлениями Кремля, который отрицает их право на национальную идентичность, украинцы демонстрируют единство и стойкость. Застряв в прошлом, президент России Владимир Путин мог убедить себя, что Украина принадлежит ему, в полном соответствии с его идеями «великой России». Но украинцы показывают: именно им принадлежит их страна, и они намерены дать ей европейское будущее.

Евросоюз быстро приступил к действиям. Кое-кто ожидал от нас нерешительности, разногласий и проволочек, но мы действуем с рекордной скоростью с целью поддержать Украину, нарушая при этом былые табу. Мы ввели беспрецедентные санкции против связанных с Кремлём олигархов и против тех, кто несёт ответственность за эту войну. Меры, которые были немыслимыми ещё несколько дней назад (например, отключение ведущих российских банков от системы SWIFT и замораживание активов Центробанка России), сегодня уже приняты. Впервые в своей истории Евросоюз оказывает поддержку тем странам-членам, которые поставляют военную технику осаждённой Украине, и мобилизовал для этого 500 млн евро с помощью «Европейского мирного механизма» (EPF).

Мы сделали всё это вместе с другими странами, чтобы добиться максимального эффекта. США, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур и многие другие ключевые финансовые и экономические центры присоединились к нам, приняв жёсткие санкции. Международное возмущение против России каскадом распространяется на все сферы, даже на спорт и искусство. Толпы компаний бегут с российского рынка.

Тем не менее, новости из Украины ужасают и отрезвляют. Никто не знает, как закончится эта война. Путин попытается оправдать кровавую бойню, которую он устроил, представляя её как неизбежный побочный результат некой мифической битвы между Западом и Остальными. Но он почти никого не убедит. Огромное большинство стран и народов отказываются смиряться с таким миром, в котором авторитарный лидер может просто захватывать всё, что ему хочется, с помощью военной агрессии.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта подавляющее большинство стран (141) проголосовали в поддержку суверенных прав Украины, осудив действия России как явное нарушение Устава ООН и международного права. Лишь четыре страны проголосовали вместе с Россией (остальные 35 — воздержались). Такая историческая демонстрации мирового консенсуса показывает, до какой степени руководство России изолировало свою страну. ЕС активно работал над достижением этого результата в ООН, и мы полностью согласны с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем: задача сейчас — прекратить насилие и открыть двери для дипломатии.

В течение недели, прошедшей после российского вторжения, мы также стали свидетелями запоздалого рождения геополитической Европы. Годами европейцы дискутировали о том, как можно укрепить Евросоюз и повысить его сознательность в сфере безопасности, дать ему единство цели и потенциал для реализации наших политических задач на мировой арене. Сегодня можно сказать, что за последнюю неделю мы продвинулись по этому пути намного дальше, чем за всё предыдущее десятилетие.

Это позитивно, однако многое ещё предстоит сделать. Во-первых, мы должны приготовиться поддерживать Украину и её народ длительное время — ради них, а также ради нас самих. Никто не будет в безопасности, если мы позволим Путину возобладать. Если исчезнут любые правила, мы все окажемся в опасности. Именно поэтому мы должны гарантировать выживание свободной Украины. И с этой целью мы должны сохранять открытые двери, чтобы Россия могла вернуться к разуму, и можно было восстановить мир.

Во-вторых, нам нужно осознать, что именно эта война значит для европейской безопасности и устойчивости в целом. Взгляните на энергетический аспект. Очевидно, что сокращение зависимости от импорта энергоресурсов из авторитарных и агрессивных стран — это неотложный стратегический императив. Это абсурдно, что мы в буквальном смысле финансируем возможности нашего оппонента вести войну. Вторжение в Украину должно придать новый импульс нашему переходу к зелёной энергетике. Каждый евро, который мы инвестируем в развитие возобновляемой энергетики дома, будет сокращать нашу стратегическую уязвимость и поможет предотвратить катастрофическое изменение климата.

В-третьих, в мире политики военной силы нам необходимо создавать больше потенциала для самозащиты. Укрепление нашей обороны означает также борьбу с агрессивными российскими сетями дезинформации и созданной Кремлём финансовой экосистемой политической коррупции.

Да, речь идёт и о военных средствах, и нам надо активней развивать их. Однако суть того, что ЕС сделал на прошлой неделе, в том, что все меры и рычаги, которые в основном носят по-прежнему экономический и регуляторный характер, были использованы как инструменты силы. Мы должны опереться на этот подход и развивать его в предстоящие недели в Украине, а также в любых других странах, по мере необходимости.

Фундаментальная задача «геополитической Европы» проста. Мы должны использовать наше вновь обретённое чувство цели — сначала для обеспечения свободы Украине, а затем для восстановления мира и безопасности на всём нашем континенте.

Жозеп Боррель, Project Syndicate

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