Украинцы добились открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи 5.03.2022, 10:20

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Они начали действовать сегодня в 09:00 по киевскому времени.

Сегодня с 09:00 по киевскому времени открываются гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи Донецкой области. По ним из пострадавших городов будут эвакуировать мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что информацию о гуманитарных коридорах для эвакуации подтвердил советник главы Офиса преидента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, как ранее заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, на время работы гуманитарного коридора будет действовать режим тишины в городе. Предполагается, что это позволит начать восстановление критической инфраструктуры - свет, вода и мобильная связь.

Кроме того, будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости.

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