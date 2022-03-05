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Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион

  • 5.03.2022, 11:28
  • 2,866
Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион

Что для этого нужно?

Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион, сообщает rbc.ua.

Вскоре заработает сайт fightforua.org, который будет содержать всю необходимую информацию для иностранцев, которые хотят помочь Украине в войне против РФ.

Чтобы вступить в ряды Интернационального легиона, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Затем необходимо пройти собеседование в посольстве с атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в ВСУ на добровольную военную службу по контракту.

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