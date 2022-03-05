Более 66 тысяч украинцев вернулись из-за границы, чтобы защищать Родину
- 5.03.2022, 11:49
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Это еще 12 боевых и мотивированных бригад.
В Украину продолжают возвращаться из-за границы военнообязанные украинцы. По последним данным, вернулось более 66 тысяч человек.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"66 224. Именно столько мужчин на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить свою Страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!", - написал он.
66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022