Более 66 тысяч украинцев вернулись из-за границы, чтобы защищать Родину 5.03.2022, 11:49

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Это еще 12 боевых и мотивированных бригад.

В Украину продолжают возвращаться из-за границы военнообязанные украинцы. По последним данным, вернулось более 66 тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"66 224. Именно столько мужчин на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить свою Страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!", - написал он.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022

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