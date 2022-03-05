Герой мема про «помидоры со сметаной» Анатолий Шелкович вышел на свободу 5.03.2022, 13:58

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Инженер провел на Окрестина 15 суток ареста.

Герой мема про «помидоры со сметаной» 65-летний инженер Анатолий Шелкович вышел на свободу после 15 суток ареста.

По информации zerkalo.io, Анатолия судили 17 февраля за неповиновение сотруднику милиции. 15-суточный арест он отбыл 4 марта и вышел на свободу.

Напомним, ранее инженер отсидел на Окрестина 60 суток. После «покаянного видео», которое опубликовало МВД, Шелкович стал популярен. На нем Анатолий говорит: «Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным».

Тогда Анатолию присудили 15 суток ареста, после которых он не вышел на свободу — мужчину постоянно перезадерживали, всего прошло четыре административных процесса.

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