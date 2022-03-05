Эксперт: Падение уровня жизни в Беларуси может составить до 50% 9 5.03.2022, 14:17

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Что ждет экономику из-за новых санкций?

Из-за соучастия Беларуси в военной агрессии России против Украины западные страны за последнюю неделю ввели новые пакеты санкций против нашей страны – в том числе экономических.

24 февраля министерство финансов США ввело санкции против двух госбанков – «Белинвестбанка» и «Банка Дабрабыт», а также ряда предприятий оборонной промышленности (МЗКТ, «558 авиаремонтного завода», «Интеграла».

2 марта Евросоюз ввел санкции, которые касаются товаров, используемых для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий. Запрещается импорт: древесины, цемента, железа и стали, резиновых изделий. Запрещена продажа оборудования в Беларусь.

3 марта Всемирный банк заявил о прекращении финансирования всех своих программ в Беларуси.

«Если белорусская армия не влезет в войну, то падение уровня жизни может составить в течение года 20%. При худших сценариях - 50%», — заявил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии udf.

Какие ограничения выглядят наиболее жесткими на данный момент?

«Самыми болезненными будут санкции (среди ранее введенных и новых) на запрет традиционного белорусского экспорта в Европу и на Запад: калийные удобрения, нефтепереработка, древесина, сталь. Но эффект будет растянут по времени. Валютная выручка значительно снизится, что приведет к падению экономики. Одни предприятия могут закрыться, другие – сократить количество работников, третьи – снизить зарплаты даже в номинальном рублевом выражении. В течение года это ощутит и белорусская экономика, и население страны», – считает Иосуб.

Сказываются и еще скажутся на Беларуси санкции, направленные против российской финансовой системы: отключение ряда банка от SWIFT и заморозка активов.

«Все это привело к обвалу российского рубля, а следом и белорусского. Падение продолжится. Прогнозировать какие-то цифры невозможно, все меняется не то, что каждый день, а каждый час. С обострением ситуации в Украине, новые санкции будут продолжать применяться к Беларуси и России», – отметил Иосуб.

Насколько снизится уровень жизни в Беларуси?

«Если белорусская армия не влезет в войну в Украине, то падение может составить в течение года процентов на 20. При худших сценариях может быть падение и на 50% в течение года», – полагает Иосуб.

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