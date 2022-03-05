Бойцы теробороны отобрали у армии РФ танк под Черниговом

Бойцы теробороны отобрали у армии РФ танк под Черниговом1
- 5.03.2022, 15:11
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Экипаж танка сбежал.
Бойцы территориальной обороны из Конотопа, вышедшие из окружения, подбили российский танк под Прохорами, недалеко от Борзны в Черниговской области. Костяк этой теробороны составляют ветераны летчики-истребители.
Экипаж российского танка сбежал.
“Сейчас танк ремонтируют, ставят в строй и у теробороны будет свой танк. Русские вооружают тероборону”, - рассказали ZN.UA в ТРО.
Согласно захваченным документам, это танк принадлежал 2-му танковому батальону части 89547, Чебаркуль Челябинской области РФ. Это около 2500 километров от Чернигова.
“Они номера даже не раздали. Все лежали в головном танке”, - добавили в ТРО.
Также у экипажа танка был сахар, произведенный в Брянской области РФ. Она граничит с Черниговской и Сумской областями, а также с Беларусью.