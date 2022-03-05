Допрос сбитого над Черниговом российского пилота, успевшего «засветиться» в Сирии вместе с Путиным и Асадом

Допрос сбитого над Черниговом российского пилота, успевшего «засветиться» в Сирии вместе с Путиным и Асадом39
- 5.03.2022, 15:41
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Видеофакт.
Российский военный пилот майор Красноярцев, которого захватили в плен после сбития вражеского штурмовика на Черниговом, уверяет, что это был его первый вылет в направлении города.
Видео допроса Красноярцева опубликовал прессцентр Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.
Издание «Сегодня» нашло фото, на которых пилот Красноярцев позирует в Сирии вместе с диктаторами Путиным и Асадом.