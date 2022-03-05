Что происходит с ценами на технику в Беларуси после начала войны в Украине? 14 5.03.2022, 17:14

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Каждый день – новые.

На колебания на валютном рынке, вызванные военным конфликтом России и Украины, белорусская торговля отреагировала мгновенно: ценники на многие товары тут же поползли вверх. Intex-press с 24 февраля по 4 марта отслеживал цены на разные виды техники в одном из популярных интернет-магазинов и заметил, что стоимость некоторых из них росла едва ли не каждый день.

В день, когда начались военные действия в Украине, журналисты зашли на сайт одного крупного интернет-магазина и «сняли» ценники на несколько видов техники, которую выбирали совершенно рандомно. В списке оказалось 30 товаров: по несколько видов телевизоров, холодильников, стиральных машин, утюгов, пылесосов, смартфонов, ноутбуков и умных часов. И они ежедневно стали отслеживать их стоимость.

Не было ни дня, чтобы техника из списка вообще не дорожала. Более того, цены на некоторые позиции поднимались трижды (!) в течение тех шести дней, что журналисты за ними наблюдали.

Так, к примеру, произошло с одной моделью телевизора Thomson. 24 февраля она продавалась в магазине за 749 рублей, 25-го эта модель уже стоила 806 рублей, 2 марта за нее просили 819 рублей, а 3-го – уже 859. В итоге один отдельно взятый телевизор меньше, чем за неделю, вырос в цене почти на 15%.

Сильнее всего из техники, цены на которую мониторили, подорожали ноутбуки. Их стоимость в среднем выросла на 16% с 24 февраля по 4 марта.

Стабильной оставалась лишь стоимость белорусской техники (в списке оказались две модели холодильников и одна модель телевизора), часть из которой даже подешевела, а также мобильных телефонов.

Любопытно оказалось наблюдать за скидками на товары из списка. К примеру, ноутбук Lenovo 24 февраля продавался в магазине за 2215,2 рубля, без всякой скидки. А уже на следующий день ценник рядом с этой моделью компьютерной техники стоял уже 2999 рублей, и было указано, что эта цена со скидкой от полной стоимости в 3399 рублей. Если следовать логике магазина, выходит, что всего за одни сутки ноутбук не просто подорожал, его цена выросла в полтора раза!

Или, к примеру, взять пылесос Samsung. Ценник на него в течение пяти дней держался на уровне 329 рублей. А 4 марта вырос до 350 рублей, и рядом с товаром появилась надпись «Суперцена». Человек, отслеживающий стоимость того или иного товара, сразу заметит подорожание. Для остальных такая «суперцена» скрывает рост цен и создает иллюзию выгодной покупки.

В среднем с учетом всех подорожаний и удешевлений техника в списке подорожала с 24 февраля по состоянию на 4 марта примерно на 4%.

Как изменилась стоимость некоторых товаров в одном белорусском интернет-магазине после начала военных действий в Украине, в руб.

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