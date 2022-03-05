Украинская армия героически защищает страну от путинских захватчиков (онлайн) 5.03.2022, 18:24

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(обновляется) Слава ВСУ!

Украинцы 10-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию десятых суток войны. Что происходило в Украине до 18:00 5-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

18:35 Дети, женщины и пожилые люди прячутся от обстрелов оккупантов под разрушенным мостов в Ирпене.

18:30 Сегодня на улицах Гомеля:

18:19 Украинские защитники совершили рейд на один из храмов московского патриархата в Коломые и обнаружили там кучу провианта, заботливо заготовленного для встречи оккупантов. Все изъяли и отправили на нужды терробороны.

18:10 В Очакове сбили еще один российский самолет. Пилоты выжили, их взяли в плен.

18:01 Украинские бойцы из 93-й бригады устроили засаду на российскую военную колонну на Харьковщине. Оккупанты начали разбегаться, как крысы.

17:51 С момента объявления Россией войны Украине представители российской элиты начали вывозить имущество, среди которого ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты.

17:40 Консул Беларуси в Мюнхене Наталья Хвостова уволилась в знак протеста против участия Беларуси в войне против Украины.

17:35 Украинская армия в ходе войны уничтожила российскую военную технику на 3 миллиарда долларов. Об этом говорится в оценке издания Forbes.

17:30 Что происходит с ценами на технику в Беларуси после начала войны в Украине? Журналисты с 24 февраля по 4 марта отслеживали цены на разные виды техники в одном из популярных интернет-магазинов.

17:21 На Николаевщине уничтожили еще один самолет оккупантов.

17:16 Фотофакт с центрального вокзала Киева.

17:05 Тем временем говорящие стены белорусских городов.

16:53 На Николаевщине украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК «Юг» сбили четыре вертолета противника. «При этом один из морпехов сбил сразу три единицы», - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

16:29 Известный белорусский общественный деятель и бизнесмен Вадим Прокопьев в интервью каналу Украина 24 заявил, что белорусы могут открыть второй фронт в пользу Украины.

16:18 Из-за наступления России на Украину возросло количество добровольцев в территориальной обороне городов. Только в Запорожье в военкоматы пришли тысячи человек.

16:10 Боец ВСУ показал горы разбитой техники оккупантов, которая скопилась на окраинах города Харьков.

16:02 В Киеве прогремел мощный взрыв. По предварительной информации была сбита ракета.

15.40 Появилось видео допроса сбитого над Черниговом российского пилота майора Красноярцева. Оккупант уверяет, что это был его первый вылет в направлении города.

Тем временем в Сети нашли фото, на которых пилот Красноярцев позирует в Сирии вместе с диктаторами Путиным и Асадом.

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