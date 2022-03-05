В украинском Тростянце оккупанты обустроили штаб и стреляют по гражданским 3 5.03.2022, 19:22

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Фото: Reuters

Россияне мародерствовали, разворовали, разломали банкоматы.

В Тростянце Сумской области российские оккупанты устроили штаб и стреляют по мирному населению. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

"В Тростянце невозможно людям выйти на улицы. Российские военные мародерствовали, разворовали, разломали банкоматы, и они стреляют по мирному населению, которое выходит прямо на улицу. Особенно если кто-то берет в руки мобильный телефон. Они просто очень боятся того, что их будут снимать и открывают огонь на поражение по гражданским жителям", - сказал он.

По словам Живицкого, центральная и южная части Сумской области подвергаются постоянным авиаударам и обстрелам из "Градов". Российские террористы обстреливают критическую инфраструктуру городов, где до сих пор проживает гражданское население.

"Ахтырку бомбили в течение последнего часа. По Лебедину так же проходили артиллерийские обстрелы. Город остается в большинстве своем без электроэнергии. Так же пол-Ахтырки без электроэнергии и нет отопления. Было разбомблено авиацией и авиабомбами, ахтырская ТЭЦ полностью разрушена, и город остается полностью без отопления и горячей воды. По городу Сумы в разных районах города так же нет электроэнергии, нет отопления в трети части города, и так же нет воды из-за отсутствия электроэнергии, из-за невозможности включить насосы и станции, которые подкачивают воду на водозаборах", - отметил Живицкий.

В то же время председатель Сумской ОВА отметил, что российские войска деморализованы действиями украинцев. По его словам, целые колонны российских военных разворачиваются и бегут в сторону России.

"Наземная операция захлебнулась. Они не ожидали, что такой жесткий отпор, и люди даже голыми руками останавливают танки, БТРы. Российские военные выходят в города и ищут, как им добраться обратно. Несколько дней назад целая колонна российской техники, подняв стволы, вернулась обратно в Россию", - добавил глава Сумской области.

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