Российский антивоенный комитет призвал Запад защитить Украину 3 5.03.2022, 20:01

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Весь свободный мир должен использовать свою колоссальную мощь и моральный авторитет.

Российский антивоенный комитет осудил вторжение Путина в Украину и призвал Запад вступиться за Киев. Приводим текст заявления полностью:

— Мир с ужасом наблюдает за тем, как развязанная Владимиром Путиным война превращается в карательную операцию. Российские войска не смогли осуществить блицкриг и перешли к беспрерывным обстрелам мирного населения. По мере того, как осажденные города оказываются отрезаны от электроэнергии и воды, в Украине усугубляется гуманитарная катастрофа. Страну уже покинуло больше миллиона беженцев, и их число продолжает расти. Им необходима срочная помощь.

Тем временем, Владимир Путин и его пропагандисты продолжают лгать об «освобождении» Украины, российское телевидение озлобленно рассказывает о мифических нацистах в Киеве, а власти блокируют социальные сети, чтобы не дать россиянам увидеть ужасающую правду. Украина действительно хотела освобождения — от тисков путинской диктатуры. В 2014 году украинский народ заплатил собственной кровью за то, чтобы избавиться от марионеточного правительства и пойти по европейскому пути, в сторону настоящей демократии. Владимир Путин не смог с этим смириться: он принял решение вернуть контроль над Украиной — или уничтожить ее. Сейчас он приводит это решение в исполнение, почти не скрывая своих имперских амбиций под массой надуманных предлогов.

Но мир наблюдает не молча. Вводятся санкции, которые еще несколько лет назад действительно могли бы остановить Владимира Путина. Россиянам дают понять, что диктатура Путина — это тупик для них и для всей страны. Украине поставляют оружие, которое могло бы предотвратить российское вторжение, если бы попало в страну раньше. Но ни санкции, ни оружие не смогут спасти тысячи людей, которые погибли за последние 10 дней — они пополнили печальный список жертв вторжения российских властей в Украину, которое началось еще в 2014 году.

Этих мер недостаточно. Когда падают бомбы, поздно думать о сдерживании конфликта. Мы уже знаем, что Путин не считает человеческую жизнь ценностью — это стало очевидно после ужасов Грозного и Алеппо. Мы знаем, что он не остановится, пока не будет остановлен. НАТО, самый могущественный военный альянс в истории человечества, стоит на западной границе Украины и молчаливо наблюдает за современным геноцидом.

Здесь никакой неоднозначности, нет места для сомнений. Каждый час сотни журналистов со всего мира становятся свидетелями бесчинств российских войск на территории Украины. Путинская война — это редкий момент нравственной ясности, когда добро сражается со злом не на страницах повестей или в кинофильмах, а в реальной жизни. Здесь нет соперничества идеологий или религий, нет никаких спорных вопросов — лишь война ради войны. Действительно, нет никакого соглашения, которое обязывало бы НАТО защищать Украину. Но нет и никакого правового документа, который бы запрещал.

Запад уже запятнан кровью украинского народа. В 1994 году Украина отказалась от своего огромного ядерного арсенала в обмен на гарантии территориальной целостности от США, Великобритании и России. Однако, когда Путин вторгся в восточную Украину в 2014 году и аннексировал Крым, ответом стало лишь международное осуждение — а не конкретные действия.

Если бы международное сообщество защитило Украину уже тогда, можно было бы избежать того кошмара, который разворачивается сегодня. Санкции и поставки оружия нужны были уже восемь лет назад. Вместо этого западные лидеры рассказывали, что противостоять Путину — слишком опасно и может привести к войне. Но война все равно пришла. Она была неизбежна: успех окрыляет диктаторов. Этот урок истории был проигнорирован.

На протяжении последних нескольких месяцев, пока армия Путина наращивала свое присутствие вокруг Украины, Запад обходился лишь угрозами. Вместо того чтобы срочно вооружить Украину и показать Путину, что на этот раз санкции будут болезненными, свободный мир снова ждал и наблюдал — пока российские танки не вошли в страну.

Сейчас мы наблюдаем третье предательство Украины — отказ вмешаться, хотя масштабы разрушительных намерений Путина уже стали очевидны. Президент Владимир Зеленский, мужественно отказавшийся покинуть Киев, призвал международное сообщество закрыть небо над Украиной. Члены НАТО отказали ему в этой просьбе, оправдываясь тем, что это приведет к эскалации конфликта. Вместо этого они будут ждать, пока Путин, как и в прошлом, будет идти по пути эскалации на своих условия. Все это время число жертв войны растет.

Сейчас, как никогда раньше, быть за Россию и против войны — значит быть против Путина. Свергнуть Путина могут лишь россияне — тогда, когда его бандитскому окружению, аппарату и обычным гражданам придется выбирать между его жизнью и своей. Россияне не хотят ни этой, ни какой-либо другой войны. Но им необходимо время, чтобы увидеть правду и начать действовать. Мы верим, что это может и должно случиться. Но пока это не произойдет, бойня в Украине будет продолжаться.

Украина, трижды преданная и принесенная в жертву за грехи Запада, — это трагедия библейских масштабов. Мы призываем свободный мир использовать свою колоссальную мощь и моральный авторитет, чтобы спасти невинные жизни.

Участники Российского антивоенного комитета:

Михаил Ходорковский, общественный деятель;

Гарри Каспаров, политик, 13-й чемпион мира по шахматам;

Сергей Алексашенко, экономист;

Сергей Гуриев, экономист;

Юрий Пивоваров, историк, академик РАН;

Евгений Киселев, журналист;

Владимир Кара-Мурза, политик, историк;

Дмитрий Гудков, политик;

Борис Зимин, предприниматель;

Евгений Чичваркин, предприниматель;

Виктор Шендерович, писатель;

Юлия Латынина, писатель, журналист;

Елена Лукьянова, юрист.

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