ВСУ ликвидировали преемника «Моторолы» 4 5.03.2022, 21:02

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Боевик руководил батальоном «Спарта».

В Украине в боях за Волноваху Донецкой области украинские военные ликвидировали одного из главарей так называемой "ДНР", руководителя батальона "Спарта" - преемника "Моторолы" Владимира Жогу с позывным "Воха", пишет unian.net.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир "Спарты" Владимир "Воха" Жога. Точка. Смерть врагам", - написал Штефан.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подтвердил ликвидацию боевика.

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