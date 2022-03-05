На Черниговщине ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов 4 5.03.2022, 22:29

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Атака в направлении Киева была отбита.

На Черниговщине подразделениями украинских войск оперативного командования "Північ" сегодня были разбиты силы противника, что в который раз предотвратило продвижение оккупантов в сторону столицы Украины.

Об этом сообщается на странице ОК "Північ"

"Русская техника сожжена и выведена из строя, оккупанты сбежали. Впрочем, их это не спасет: у российских вражеских солдат нет продуктов, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен.

При этом, украинские защитники уверенно держат линию обороны и готовы до последнего стоять на защите региона, государства, а также его народа", - отметятся в сообщении.

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