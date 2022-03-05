На Черниговщине ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов

На Черниговщине ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов4
- 5.03.2022, 22:29
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Атака в направлении Киева была отбита.
На Черниговщине подразделениями украинских войск оперативного командования "Північ" сегодня были разбиты силы противника, что в который раз предотвратило продвижение оккупантов в сторону столицы Украины.
Об этом сообщается на странице ОК "Північ"
"Русская техника сожжена и выведена из строя, оккупанты сбежали. Впрочем, их это не спасет: у российских вражеских солдат нет продуктов, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен.
При этом, украинские защитники уверенно держат линию обороны и готовы до последнего стоять на защите региона, государства, а также его народа", - отметятся в сообщении.