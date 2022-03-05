Телеведущий Евгений Перлин: Белорусы не будут исполнять приказ стрелять в украинцев 5.03.2022, 23:03

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Евгений Перлин

Мы братья.

Из Беларуси уехал телеведущий Евгений Перлин Об этом телеведущий и шоумен написал в своем Instagram.

«Люди, правда, не пойдут с оружием на украинцев. Мы братья. И даже если и прозвучит такой приказ, я уверен, белорусы не согласятся его выполнять.

Я не отдаю приказы и на решения властей не в силах повлиять. Но я верю в людей. На разных уровнях, с должностями и без», — заявил он.

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