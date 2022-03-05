СБУ раскрыла планы Кремля в западной Украине 5.03.2022, 23:56

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Задержаны агенты, которые должны были его осуществить.

Кремль планировал создать новые «народные республики» в западной Украине. СБУ сообщила о задержании организатора и ключевых лиц в Ивано-Франковской области по созданию «народной республики».

«Цель — расшатать ситуацию в тылу украинских военных, — сообщили в СБУ. — В западных и центральных областях задержанным требовалось завербовать более 500 человек. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти».

Как утверждают в СБУ, после этого планировалось захватить административные здания и провозгласить «народные республики» по образцу «ЛНР» и «ДНР» и объединить их в новое подконтрольное России государство.

В «Федеративную республику Украина» должны войти следующие области:

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Черновицкая.

На организатора дали показания, с ним проводятся следственные действия. Согласно статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), задержанным грозит 10 лет заключения.

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