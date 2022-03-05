СБУ раскрыла планы Кремля в западной Украине
- 5.03.2022, 23:56
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Задержаны агенты, которые должны были его осуществить.
Кремль планировал создать новые «народные республики» в западной Украине. СБУ сообщила о задержании организатора и ключевых лиц в Ивано-Франковской области по созданию «народной республики».
«Цель — расшатать ситуацию в тылу украинских военных, — сообщили в СБУ. — В западных и центральных областях задержанным требовалось завербовать более 500 человек. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти».
Как утверждают в СБУ, после этого планировалось захватить административные здания и провозгласить «народные республики» по образцу «ЛНР» и «ДНР» и объединить их в новое подконтрольное России государство.
В «Федеративную республику Украина» должны войти следующие области:
Ивано-Франковская;
Закарпатская;
Львовская;
Тернопольская;
Черновицкая.
На организатора дали показания, с ним проводятся следственные действия. Согласно статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), задержанным грозит 10 лет заключения.