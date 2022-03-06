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Убитый член украинской переговорной группы был разведчиком и погиб на задании

  • 6.03.2022, 0:24
  • 5,616
Убитый член украинской переговорной группы был разведчиком и погиб на задании
Денис Киреев

Об этом рассказали в военной разведке Украины.

Имя Дениса Киреева — члена украинской делегации на переговорах с Россией, погибшего утром 5 марта при непонятных обстоятельствах, появилось на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там его называют героем, который погиб при выполнении специального задания.

Днем украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Киреев мог быть российским шпионом, погибшим при задержании СБУ.

00:19 Имя Дениса Киреева — члена украинской делегации на переговорах с Россией, погибшего утром 5 марта при непонятных обстоятельствах, появилось на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там его называют героем, который погиб при выполнении специального задания.

Днем украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Киреев мог быть российским шпионом, погибшим при задержании СБУ.

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