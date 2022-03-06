Одиннадцатый день войны: украинские войска наносят огромные потери оккупантам (онлайн) 6.03.2022, 8:21

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(Обновляется) Героическое сопротивление украинцев продолжается.

Украинцы 11-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом. Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам и гражданскому населению страны.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию десятых суток войны. Что происходило в Украине вечером 5-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:47 В воскресенье, 6 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв.

По предварительной информации, это была ракета, которую сбила украинская противовоздушная оборона.

08:37 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что у российских оккупантов нет ресурса, чтобы занимать украинские города.

«У меня есть такая мысль. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет — любые референдумы под дулами автоматов в Украине — это невозможно», — заявил Ким.

08:34 Российские войска сбрасывают на дома в Чернигове мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.

08:31 В ряде городов в оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными военнослужащими российской армии. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000—1500 раненых.

08:30 Минобороны РФ поручило забирать у своих военных документы и хоронить их в братской могиле. Тела приказано вывозить только в ночное время.

08:29 Белорусские добровольцы, которые воюют сейчас за Украину, призывают настоящих мужчин присоединиться к ним.

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