Одиннадцатый день войны: украинские войска наносят огромные потери оккупантам (онлайн)
- 6.03.2022, 8:21
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(Обновляется) Героическое сопротивление украинцев продолжается.
Украинцы 11-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом. Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам и гражданскому населению страны.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию десятых суток войны. Что происходило в Украине вечером 5-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
08:47 В воскресенье, 6 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв.
По предварительной информации, это была ракета, которую сбила украинская противовоздушная оборона.
08:37 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что у российских оккупантов нет ресурса, чтобы занимать украинские города.
«У меня есть такая мысль. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет — любые референдумы под дулами автоматов в Украине — это невозможно», — заявил Ким.
08:34 Российские войска сбрасывают на дома в Чернигове мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.
08:31 В ряде городов в оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными военнослужащими российской армии. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000—1500 раненых.
08:30 Минобороны РФ поручило забирать у своих военных документы и хоронить их в братской могиле. Тела приказано вывозить только в ночное время.
08:29 Белорусские добровольцы, которые воюют сейчас за Украину, призывают настоящих мужчин присоединиться к ним.