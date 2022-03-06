Харьков горит после ночных бомбардировок оккупантов

Харьков горит после ночных бомбардировок оккупантов6
- 6.03.2022, 9:36
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Русские фашисты сбрасывают фугасы на мирных граждан.
Около 5 утра харьковские Телеграм-каналы сообщили, что в городе неспокойно. Там отбомбился российский самолет, передает УНИАН.
"Самолет над Харьковом, взрыв. Опять взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - пишет "Суспильне.Харьков".
Кроме того, Телеграм-канал "Труха" опубликовал видео последствий бомбардировки Харькова ночью: "Улица Северная, Харьков после ночной бомбардировки".
Отмечается, что взрывы были слышны в районе Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре города.