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Харьков горит после ночных бомбардировок оккупантов

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  • 6.03.2022, 9:36
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Харьков горит после ночных бомбардировок оккупантов

Русские фашисты сбрасывают фугасы на мирных граждан.

Около 5 утра харьковские Телеграм-каналы сообщили, что в городе неспокойно. Там отбомбился российский самолет, передает УНИАН.

"Самолет над Харьковом, взрыв. Опять взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - пишет "Суспильне.Харьков".

Кроме того, Телеграм-канал "Труха" опубликовал видео последствий бомбардировки Харькова ночью: "Улица Северная, Харьков после ночной бомбардировки".

Отмечается, что взрывы были слышны в районе Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре города.

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