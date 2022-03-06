Генштаб ВСУ: Войска РФ деморализованы и уклоняются от прямого огневого контакта 5 6.03.2022, 9:47

14,532

Появилась оперативная сводка о положении на фронтах утром 6 марта.

Вооруженные силы Украины и подразделения Сил территориальной обороны ведут упорные бои с российскими оккупантами. Войска РФ пытаются продолжить наступление, но имеют большие потери в вооружении, технике, личном составе и деморализованы из-за сопротивления украинцев.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 воскресенья, 6 марта, передает nv.ua.

Операция группировки сил обороны продолжается в пределах Южной, Восточной и Северной операционных. Ее цель — отразить наступление оккупантов, нанести им максимальные потери и предотвратить дальнейшее вторжение.

Основные усилия в восточной части Донецкого операционного района направлены на оборону Мариуполя и нанесение огневого поражения превосходящим силам противника. Остальные группировки ведут бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направлений.

«Не знают, как нас на земле победить». Мощность армии РФ — миф, а большинство ракет уже отстреляны — интервью с Загороднюком

В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования морских портов на Черном море. В Николаевской области спланировали и реализовали захват значительного количества бронированной и автомобильной российской техники.

"На других направлениях части и подразделения ВСУ проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", — рассказали в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».