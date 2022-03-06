Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала антивоенный пост в Instagram

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала антивоенный пост в Instagram13
- 6.03.2022, 13:46
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Белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований.
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в Instagram пост с антивоенным хештегом «no war».
Спортсменка написала, что сезон для нее окончен — белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований.
«Вторая позиция в Кубке Мира будет потеряна. Очень надеюсь, что вся несправедливость и все войны закончатся совсем скоро», — написала Алимбекова.
Динара Алимбекова после президентских выборов 2020 года подписала провластное письмо белорусских спортсменов.
2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации из-за вторжения российских войск в Украину, которое происходило и с территории Беларуси.