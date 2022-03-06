Сколько стоит сейчас в Беларуси сдать машину в срочный выкуп? 6.03.2022, 19:19

Белорусы стараются закупиться мебелью, техникой или транспортом до их подорожания.

Последнее время разные источники сообщали, что в продаже становится больше подержанных автомобилей, а спрос на их покупку значительно упал. Некоторые автомобилисты обращаются в компании, которые занимаются срочным выкупом. Как это отражается на стоимости авто и сколько за машину с пробегом готовы дать там – в материале abw.by.

События последней недели уже повлияли на цены на некоторые товары. Многие банки приостановили кредитование, а это значит, что купить новый автомобиль белорусам ближайшее время будет сложно, так как почти половина сделок реализовывалась с привлечением заемных средств. Купить иностранную валюту сейчас нереально, цены на товары растут, люди стараются закупиться мебелью, техникой или транспортом до их подорожания.

Сколько предложили за прошлогодний Ford Fusion

Журналисты позвонили в несколько компаний, которые занимаются срочным выкупом, и предложили им автомобиль, который пытались сдать в прошлом году, – Ford Fusion 2006 г.в. с механической коробкой передач и дизельным двигателем 1.4. Хотя за год пробег машины увеличился, решили назвать ту же цифру, что и в прошлом году, – 204.400 км, чтобы максимально сопоставить цены на один и тот же автомобиль. Также по телефону не стали указывать на какие-то нюансы, царапины и трещины на бампере, чтобы не сбивать цену, ограничившись лаконичным описанием "машина в хорошем состоянии".

Напомним, что в прошлом году за этот Fusion мы изначально хотели 5000$, а по телефону в разных компаниях предлагали около от 4000$ до 4500$. По результатам осмотра в одной из фирм готовы были забрать машину за 4000$, в других сумма снизилась до 3500-3700$. В крупном автосалоне после детального осмотра и обнаружения недостатка – наличия вварки, предложили только 3300$.

Сейчас же в первой компании с ходу готовы были дать за автомобиль около 3000$, предупредив, что сумма может колебаться после осмотра на несколько сотен долларов в меньшую или большую сторону в зависимости от состояния:

"Если дам больше, я ее потом не продам. У нас сейчас в продаже стоит 15 машин, и ни по одной никто не звонит. А предложений по продаже сейчас очень много – люди звонят и звонят. Продают, а машины не продаются. И так у всех сейчас. Вы номер телефона пометьте. Если будут предлагать 2500 долларов, знайте, что есть еще человек, готовый предложить вам 3000".

В еще одну фирму журналисты отослали фотографии, и им озвучили диапазон 3000-3500$.

"К сожалению, сейчас автомобильный рынок очень нестабильный и непонятный, и больше, даже 4000 долларов, предложить мы не сможем", – написал сотрудник.

Еще в двух фирмах выставили ценовой потолок 3500$.

"Я бы дал за нее около 3500, если состояние машины близко к идеальному, максимум мы дадим 3800", – вынесли вердикт в еще одной компании.

В конце концов журналистам удалось найти предварительную стоимость, близкую к прошлогодней. В двух местах нам озвучили максимальную сумму около 4000$, но отметили, что столько заплатят, если машина будет в идеальном состоянии. Еще в одной фирме предложили вилку 3000-4000$.

"Продают даже новые "бюджетники"

На условиях анонимности пообщались с несколькими людьми, которые занимаются срочным выкупом автомобилей, и все они отметили тенденцию: с последних чисел февраля количество желающих продать автомобиль увеличилось в разы, а покупателей на них нет совсем. И это сильно снизило стоимость выкупа:

"Предложений с понедельника стало намного больше. Если обычно у нас в сутки около 5 заявок, то в понедельник и вторник к нам обратилось около 30 человек за день. Сейчас в основном пытаются продать новые "бюджетники": Lada Vesta, Polo, Kia. Причем были варианты, когда человек еще платит лизинг за эту машину и предлагает нам ее вместе с этими обязательствами.

Очень многие сейчас хотят продать свою машину как можно быстрее, но далеко не со всеми мы сходимся по цене, потому что предложений очень много, а спроса на покупку пока нет совсем. И высокую цену мы сейчас предложить не можем. Раньше за неделю мы могли продать 4-5 машин, сейчас за 7 дней не продали ни одной. Соответственно все эти риски приходится закладывать в стоимость, понижать цену, что не устраивает автовладельцев. Поэтому с ценами ситуация условно следующая: если раньше за машину стоимостью 10.000 долларов во многих фирмах давали 9000 и больше, то сейчас за нее предложат около 8000".

"20-летних машин в хорошем состоянии в Беларуси нет"

Другой фирме на выкуп новые "бюджетники" массово не предлагают, но больше всего поступает звонков от владельцев иномарок 2012-2013 г.в.:

"Судя по состоянию, которое мы видим при осмотре, люди продают те машины, расставаться с которыми не собирались. О причинах, конечно, я никого не расспрашиваю. Что касается продаж автомобилей, пока все стоит. Когда предложение превышает спрос, цены соответственно становятся ниже, но и дешево автомобили продавать не хотят.

Мы стараемся брать сейчас то, что будет интересно покупателям, выкупать максимально свежие машины, 8-9-летние, а от лома начала 2000-х максимально отказываемся. 20-летних машин в хорошем состоянии в Беларуси сейчас нет, и их состояние будет ухудшаться с каждым годом, что связано не только с возрастом. Цены на запчасти растут, сейчас они снова поднялись в два раза. Люди и так экономили на ремонте, а сейчас будут экономить еще больше.

Вместе с тем у покупателей выросли требования к состоянию авто. Люди пришли к выводу, что лучше взять машину посвежее и ездить без проблем, чем старую и постоянно ее ремонтировать. Им не важно, сколько машине лет, 10 или 20, они ищут автомобиль, близкий к идеалу и с маленьким пробегом, – даже если машине 30 лет, они хотят, чтобы пробег был 150 тысяч. Поэтому последнее время мы считаем, что лучше взять что-то из Европы, чем брать местное убитое и пытаться превратить это в новый автомобиль.

С нового года машины стали продаваться очень плохо. Раньше к нам активно ездили россияне, но с их уходом движение остановилось.

Что будет с ценами на авто с пробегом? Думаю, ближайшее время все останется приблизительно так же, как и сейчас, но в долгосрочной перспективе, особенно если автомобилям из Европы закроют к нам доступ и мы останемся с тем, что есть, я не думаю, что они будут дешеветь".

"За последнюю неделю заявок было очень много. Но адекватных мало"

В третьей фирме отмечают: предложений по продаже авто последние годы немало, но автомобилей в хорошем состоянии, которые позже без проблем можно будет выгодно продать, практически нет.

"Сейчас в этом бизнесе непросто. Мы уже не раз хотели закрываться: реклама работает, расходы на нее идут, а заработка нет. И проблема только в том, что нет адекватных предложений. Предлагают либо старье до 2000 года за невероятные деньги, либо ходовые, но по рыночной цене. Например, Opel Astra 2013 года в классифайдах будет стоить 7000-8500 долларов, и люди не хотят отдавать ее меньше 8000. При этом с нас списывают деньги за рекламу, звонки, хотя мы четко пишем в объявлениях, что не берем машины старше 2000 года. Нам же все равно звонят с вопросами: "Может, рассмотрите 1995-й?"

По словам сотрудника, за последнюю неделю на них также обрушился шквал заявок, большинство авто были премиум-сегмента стоимостью около 20.000$.

"Из последних – нам предлагали Mercedes C-Class 2020 года, Tesla Model X 2018 или 2019 года, два Lexus LX, Land Cruiser Prado. Мы несколько раз интересовались у клиентов причинами продажи, и те отвечали, что хотели бы обновить автомобиль, потому что дальше машины будут только дорожать. Однако проблема в том, что люди не готовы расставаться с машиной по цене значительно ниже рыночной, но хотят продать ее здесь и сейчас. А суть срочного выкупа в том, что вы продаете машину быстро, но дешево, тем более в нынешнее время и особенно если это автомобиль ценовой категории 20.000 долларов и выше. Так что из 10 заявок у нас достойной рассмотрения будет только одна.

Как и любой бизнес, наш также несет в себе риски, поэтому мы всегда оставляем себе гарантию, что сможем продать машину по цене закупки. В большинстве случаев это работает. Как правило, продажа одной машины без учета подготовки занимает несколько недель – все зависит от ее состояния и цены. Зимой требуется больше времени, летом – меньше. Сейчас же продажи стоят вообще.

Мы берем машины в хорошем состоянии – с ними еще можно работать. С откровенным хламом не связываемся, и дело даже не в том, что машина плохая, а просто сумма, которую мы предложим, не устроит клиента. Представьте, человек живет на периферии и покупает VW Passat В4 1990 года, потом переваривает его, красит, вкладывает туда денег больше, чем стоил сам автомобиль. В итоге машина обходится ему 2000 долларов, и он никогда не согласится отдать ее за 500, а больше за такую машину мы предложить не можем, для нас это нерентабельно. Есть машины немолодые, но более-менее ликвидные – те же Passat B5, Opel Zafira. Если они в хорошем состоянии, с ними еще можно работать.

Чего мы ожидаем в будущем? Сложно сказать. Тенденция идет к тому, что цены на машины будут расти, вопрос только в том, кто их будет покупать. Дилеры приостанавливают продажи в России, Америка дорожает, то есть цены идут в гору. Надеемся, что все успокоится через несколько недель, потому что если происходящее сейчас затянется, то последствия будут серьезные".

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