В Беларуси начали блокировать сайты с пиратскими фильмами 1 6.03.2022, 19:38

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Вероятно, из-за антивоенной рекламы.

В Беларуси заблокирован ряд сайтов, размещающих в открытом доступе пиратские фильмы и сериалы. Такое решение приняло Министерство информации, пишет zerkalo.io.

Сейчас в списке блокировки три таких сайта: rezka.ag, baskino.me и kinogo.zone.

Официальное основание блокировки неизвестно. Но можно полагать, что причиной стала антивоенная реклама на данных сайтах. Ранее пользователи при открытии каждого видео должны были просмотреть один-два коммерческих ролика. Теперь обычной рекламы там нет — вместо нее перед каждым видео пользователи видят ролики с призывами выходить на улицы своих городов и выступать против войны в Украине.

Эта реклама ведет на сайты с соответствующими обращениями к россиянам и белорусам. Жители западных стран видят другую версию на английском языке: их также призывают выступать против войны, но вдобавок просят подписать петицию к НАТО об обеспечении бесполетной зоны над Украиной.

Кроме того, Мининформ обязал провайдеров заблокировать на территории Беларуси еще два украинских СМИ: nv.ua и focus.ua. Ранее такое решение было принято в отношении obozrevatel.com и gordonua.com.

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