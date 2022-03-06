Максим Галкин - россиянам: Промойте мозг колодезной водой 6.03.2022, 21:21

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Шоумен одним из первых в РФ высказался о войне против Украины.

Российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин одним из первых в РФ высказался о войне России против Украины, пишет nv.ua.

«Не может быть оправданий войне! Нет войне!», — написал он.

В новом посте в Instagram Галкин решил ответить на критику. Одна пользовательница написала, что «Максим наверняка бы обрадовался, когда НАТО напало бы на Россию». На что шоумен ей ответил: «Промойте мозг колодезной водой», — отметил он.

«Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится», — добавил Галкин.

По российскому ТВ также показали, как люди сдают билеты на концерты Галкина из-за его позиции. «Сказать, что картина печальная — это ничего не сказать», — прокомментировал артист.

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