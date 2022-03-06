ССО: Российские оккупанты везли с собой форму для парада 7 6.03.2022, 22:17

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Но что-то пошло не так.

Военнослужащие российских оккупационных войск берут с собой в Украину парадную форму. Об этом говорится в сообщении командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с нацепленными медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, часть – в плену просит прощения", – отметили в ССО.

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