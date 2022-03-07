Украинский 11-летний мальчик сам добрался из Запорожья в Словакию 7.03.2022, 0:16

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Его родители были вынуждены остаться в Украине.

Министерство внутренних дел Словацкой Республики признало героем ночи 11-летнего украинского мальчика, прибывшего на украинско-словацкую границу вечером 5 марта.

Как передает Укринформ со ссылкой на страницу МВД Словакии в фейсбуке.

Отмечается, что юный украинец из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Он приехал сам, ведь его родители были вынуждены остаться в Украине.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. По их словам, он был улыбчив и бесстрашен. "Он покорил нас решительностью, достойной настоящего героя", – отметили в министерстве.

Благодаря номеру телефона, который родители написали прямо на его руке, парень смог связаться с родными, которые впоследствии его забрали.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), из-за российской агрессии из Украины уже выехали 1,5 млн человек.

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