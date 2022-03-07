Украина 12-й день отражает атаки путинских захватчиков (онлайн) 7.03.2022, 9:01

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фото: getty images

(обновляется) Что происходит сейчас?

Украинцы 12-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом. Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам и гражданскому населению страны.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 12-х суток войны. Что происходило в Украине 6-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

09:55 Вечером 6 марта и в ночь на 7 марта оккупанты продолжали обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и других объектов Харькова. В результате атак были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города.

09:46 «Передай всем нашим, чтобы не стреляли по мирным объектам, чтобы заканчивали эту войну», — в Харькове взяли еще одного пленного.

09:30 В Сети появилось видео сбитого вертолета российских войск. Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что РФ уже потеряла 48 вертолетов.

09:16 Группировка российских оккупантов в Украине потеряла треть боеспособного войска. Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков. Сюда вошли убитые, раненые и плененные россияне.

09:07 Украинские защитники Николаева собрали новые трофеи, брошенные оккупантами.

08:52 «Палата представителей США может разработать законопроект о запрете всего импорта энергоносителей из России, что приведет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, а также с Беларусью,» — заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

08:38 «Тут происходят военные преступления, а этого не должно быть. Бомбардируются гражданские объекты, мирных жителей убивают. Мы приехали сюда, чтобы помочь остановить вторжение», — в Украину прибывают первые добровольцы из Великобритании.

08:22 Российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывают маяки для нанесения воздушных ударов. В случае их обнаружения – немедленно уничтожать.

08:18 Вблизи Харькова украинские военнослужащие уничтожили колонну снабжения, которая везла горючее для оккупантов.

08:10 Россия вербует для войны в Украине сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников. Сколько именно сирийских наемников были завербованы, неизвестно, но, как уточняет издание, некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.

08:02 Украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев на Харьковщине. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковника Денис Глебов.

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