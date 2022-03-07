Группировка российских оккупантов в Украине потеряла треть боеспособного войска 6 7.03.2022, 9:05

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Катастрофические для врага цифры.

За неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков. Сюда вошли убитые, раненые и плененные россияне. Войско захватчика при вторжении на 24 февраля насчитывало 145 тыс. человек наземной армии, пишет «Новое время».

Об этом сообщил Андрей Загороднюк, председатель правления Центра оборонных стратегий

По его словам, речь идет о 110 тысячах солдат сухопутных войск и 35 тысячах полицейских сил. ( ОМОН, СОБР, Росгвардия).

В настоящее время группировка вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек ( 75 тысяч солдат и до 25 тыс. полицейских спецназовцев).

«Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые на 6 марта оцениваются в 11 тысяч убитыми и 30−35 тысяч ранеными», — сказал бывший министр обороны.

Кроме того, Загороднюк добавил, что по данным спутниковой разведки США на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 90% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч человек наземных и 36 тысяч полицейских сил.

Вдобавок, экс-министр объяснил, что по имеющимся данным, за пределами Украины, российские резервы живой силы составляют до 15−16 тысяч человек. Это 10 тыс. солдат и около 5 тысяч полицейских сил.

«Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать металлолом», — подчеркнул Загроднюк.

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