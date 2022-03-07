Путин капут 5 Александр Старикевич

7.03.2022, 9:17

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Все дороги для Кремля теперь ведут в ад.

Владимир Путин навязчиво утверждает, что «спецоперация идет по плану». Какой интересный, однако, у российского руководства план. Он, оказывается, включает:

как минимум, сотни погибших российских военных (498, по данным Министерства обороны РФ на 2.03.2022 – другие источники называют цифры, в разы большие);

гуманитарную катастрофу в Мариуполе и ряде других городов Украины;

отказ украинских военных от предложения Путина: «Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться...» и многое другое.

Даже по версии путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, такое количество погибших российских военных – это «большое горе». Оно тоже планировалось изначально?

Для сравнения: за несколько ЛЕТ операции в Сирии, по всё тем же официальным данным, погибло 112 российских военнослужащих. В Украине за считанные дни – намного больше.

И, кстати, Израиль полвека назад за шесть дней разбил коалицию арабских государств, в состав которой входили Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. А Россия утверждает, что проводит «спецоперацию» против парочки «националистических батальонов», и, выходит, что не может справиться со столь скромными силами противника уже полторы недели.

Так что, позвольте уж не поверить Путину. Для него стал грандиозным сюрпризом тот отпор, который российские войска встречают в Украине.

Экономическое крушение

Солидарность мирового сообщества с Украиной вылилась среди прочего в немыслимые по масштабам санкции против российской экономики. Рубль обвалился почти на 50%. И это только начало.

В российских магазинах начинают вводить ограничения на продажу продуктов, в том числе на муку и сахар. И это только начало.

Западные компании сворачивают сотрудничество с российскими. В результате из-за нехватки комплектующих уже остановился АвтоВАЗ. И это только начало.

По сути, Россия изолируется от глобальной экономики. Санкции грозят ей технологическим разорением, которое будет все больше ощущаться с каждым месяцем.

И без того невысокий уровень жизни в России уже начал снижаться. Цену за вторжение придется платить всем: от Путина до рядовых граждан РФ. Грядет безработица, невыплаты зарплат, рост преступности.

От этого всего сложно даже сбежать. Сейчас уже проблемой стало просто выехать из этой страны – как когда-то в доперестроечные времена. Большинство зарубежных направлений закрыто, на немногих оставшихся цены на авиабилеты взлетели до небес.

Уровень жизни в России отброшен в далекое прошлое. «Спецоперация» в Украине точно того стоила?

Пиар-катастрофа

Сохранить нормальную репутацию для агрессора – задача практически не решаемая. Но Россия и тут ухитрилась добиться максимально отрицательного результата.

Многие ждали провокации, которая станет предлогом для вторжения в Украину. Однако Кремль решил не заморачиваться и просто ввел войска для пересмотра границ, «демилитаризации» и «денацификации».

Реакция мира оказалась предсказуемой. Против резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию, проголосовали, кроме самой РФ, только представители Лукашенко, КНДР, Сирии и Эритреи. Воздержался даже Китай, с которым Кремль настойчиво наводил мосты все последние годы.

Россия очень возмутилась, что её усилия по «спасению мира в Европе» не оценили. И начала задним числом изобретать обоснования для войны:

запланированное вторжение Украины – то ли в ДНР-ЛНР 25 февраля, то ли в Крым 8 марта;

биологические лаборатории ЦРУ в Украине, которые должны были травить россиян бактериями;

разработка Украиной ядерного оружия.

Но это всё шло по стандартному предсказуемому треку. Новую нотку внес креатив от российских военных, подхваченный пропагандистами.

Параллель между гитлеровской Германией и путинской Россией и без того просматривалась отчетливо. Но её усилил знак Z на военной технике, напоминающий одним свастику, а у другим – эсэсовские молнии. Примечательно, что борцы за «русский мир» используют в качестве символа вторжения букву из латинского алфавита, вызывающую в военном контексте столь зловещие ассоциации.

Аргументацию, объясняющую необходимость спецоперации, Путин практически спёр у Гитлера, который 1 сентября 1939 года заявлял, что добивается того, чтобы «воцарился мир»...

А дальше-то что?

Кремль делает хорошую мину при плохой войне. Но на самом деле он уже летит в пропасть. Приемлемых сценариев для Путина уже не осталось.

Поражение в войне неизбежно вызывает крах кремлевской Системы.

Перемирие, даже оформленное в виде «победы Путина» (как это может выглядеть, читайте здесь), ведет к тому же финишу, но несколько более длинной дорогой. Все отравленные пилюли Россия уже проглотила, и последствия окажутся весьма ощутимыми даже, если будет заключена сделка «мир в обмен на отмену санкций».

Скорее всего, Украину ждёт вторая волна атаки, еще более жестокая. Не являясь военным экспертом, воздержусь от прогнозов, чем закончится противостояние армий.

Но, даже если предположить, что России удастся завоевать всю Украину, это все равно оставит империю в безвыходном положении. Что делать с огромной территорией, в восстановление которой нужно вкладывать колоссальные средства? Где взять сотни тысяч управленцев и силовиков, готовых держать в узде враждебно настроенное население с партизанскими традициями? Как вообще жить в мире, где слишком многие тебя презирают?

Путинский режим запустил механизм саморазрушения. Все дороги для Кремля теперь ведут в ад.

Александр Старикевич, «Салiдарнасць»

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