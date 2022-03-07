На границе Польши и Беларуси до сих пор живут около 700 мигрантов 6 7.03.2022, 9:20

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Фото: Reuters

Они находятся в логистическом центре.

В транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы остается около 700 мигрантов, сообщил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире СТВ.

Он отметил, что белорусские специалисты провели перепись находящихся в ТЛЦ мигрантов, собрана полная информация о том, сколько там семей, детей и взрослых.

— Мы создали QR-коды для каждой семьи. Так что сейчас у нас все намного проще происходит. Выдаем и продукты питания, и одежду, и средства гигиены сразу на семью. Это удобно, понятно, упрощает доступ к помощи. И мы понимаем, что каждая семья получила все необходимое, — отметил генсекретарь БОКК.

Напомним, режим Лукашенко использовал нелегалов для гибридной атаки на страны ЕС.

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