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Известная белорусская IT-компания Andersen прекращает работу в России и выделяет деньги для Украины

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  • 7.03.2022, 15:18
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Известная белорусская IT-компания Andersen прекращает работу в России и выделяет деньги для Украины

Белорусы активно помогают воюющим украинцам.

«Друзья, хотим сделать важное заявление! Компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами. Также мы выделяем $1.500.000 помощи нашим коллегам из Украины. Нет войне!» — говорится в сообщении IT-компании Andersen.

Год назад стало известно, что Andersen перенесла штаб-квартиру компании из Минска в Киев, а также начали набирать сотрудников в Кракове.

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