ВСУ обнародовали секретные материалы российских захватчиков 5 7.03.2022, 18:21

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Фотофакт.

Вооруженные силы Украины обнародовали новую порцию секретных материалов российских оккупантов, которые вторглись в Украину 24 февраля, передает unian.net.

Так, среди материалов есть ведомость личного состава, изучившего требования безопасности при проведении занятий при огневой подготовке, ведомость закрепления оружия за личным составом управления, ведомость про состав трех танковых рот России, а также карта с маршрутом, по которому должны были следовать оккупанты.

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