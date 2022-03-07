Российские офицеры выбрасывают документы и пытаются сбежать через Черниговскую область 2 7.03.2022, 19:01

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Военные имеют звание лейтенанта и старшего лейтенанта.

В Черниговской области офицеры армии России выбрасывают документы и пытаются бежать в Россию, информирует оперативное командование "Север" в Facebook.

"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою непреодолимую страну", - говорится в сообщении.

Командование опубликовало документы военных России, имеющие звание лейтенанта и старшего лейтенанта.

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