Российские офицеры выбрасывают документы и пытаются сбежать через Черниговскую область

Российские офицеры выбрасывают документы и пытаются сбежать через Черниговскую область2
- 7.03.2022, 19:01
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Военные имеют звание лейтенанта и старшего лейтенанта.
В Черниговской области офицеры армии России выбрасывают документы и пытаются бежать в Россию, информирует оперативное командование "Север" в Facebook.
"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" выбрасывают документы и убегают в свою непреодолимую страну", - говорится в сообщении.
Командование опубликовало документы военных России, имеющие звание лейтенанта и старшего лейтенанта.