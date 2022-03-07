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Жители Донбасса жгут флаги «ЛДНР» и возвращают флаги Украины

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  • 7.03.2022, 19:09
  • 7,244
Жители Донбасса жгут флаги «ЛДНР» и возвращают флаги Украины

На оккупированной РФ территории Украины зреют бунты.

В Луганской области в городах, которые оккупировали российские военные, люди срывают «флаги» террористов «ЛДНР» и возвращают флаги Украины. Соответствующее видео обнародовал журналист Денис Казанский.

«В захваченных городах Луганской области люди срывают тряпки «ЛДНР» и возвращают украинские флаги на место. И тут Путин обосрался. Не хочет Донбасс, чтобы его «освобождали» от Украины», — написал журналист.

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