Жители Донбасса жгут флаги «ЛДНР» и возвращают флаги Украины

Жители Донбасса жгут флаги «ЛДНР» и возвращают флаги Украины3
- 7.03.2022, 19:09
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На оккупированной РФ территории Украины зреют бунты.
В Луганской области в городах, которые оккупировали российские военные, люди срывают «флаги» террористов «ЛДНР» и возвращают флаги Украины. Соответствующее видео обнародовал журналист Денис Казанский.
«В захваченных городах Луганской области люди срывают тряпки «ЛДНР» и возвращают украинские флаги на место. И тут Путин обосрался. Не хочет Донбасс, чтобы его «освобождали» от Украины», — написал журналист.