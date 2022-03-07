В Беларуси приостанавливает работу платформа по поиску работы Upwork
- 7.03.2022, 19:48
Платформа приостанавливает работу и в РФ.
В Российской Федерации и Беларуси приостанавливает работу платформа по поиску работы Upwork.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Фейсбуке.
«Платформа по поиску работы Upwork приостанавливает работу в РФ и РБ. А также прекращает деятельность платежная система Payoneer. Спасибо за помощь в этом команде AIN.UA», – заявил Федоров.