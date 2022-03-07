Что станет с ценами на топливо в Беларуси? 9 7.03.2022, 20:23

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Прогноз экономиста.

После длительного перерыва ценники на заправках вновь поползли вверх. С приходом весны стоимость бензина и «дизеля» опять поднялась, но на сей раз уже не на привычную копейку, а на две. Станет ли это новой традицией и чего ожидать белорусским автомобилистам? Av.by попросил поделиться прогнозами на будущее старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.

— За прошедший год цены на моторное топливо менялись 30 раз и в среднем увеличились на 16,3% (хотя в начале 2021-го чиновники озвучивали цифры в 6%). С 1 марта вновь наблюдается подорожание, причём сразу на две копейки. Можно ли сегодня спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше?

— Раньше всё было предельно просто и понятно: постепенный рост по одной копейке в неделю. В сложившейся обстановке рассуждать наперёд о том, станут ли подниматься цены на одну, две или три копейки, бессмысленно. Не исключено ничего: реален и резкий скачок цен, и дефицит топлива. Готовиться необходимо к любому потенциально возможному сценарию.

— На протяжении трёх с половиной месяцев стоимость на заправках держалась в районе примерно 83 центов (за АИ-95). В конце февраля иностранная валюта обновила максимумы, и сейчас получается, что в долларовом эквиваленте топливо подешевело. Есть ли смысл полагать, что условные 83 цента являлись комфортными для концерна в плане обеспечения финансовой устойчивости белорусских производителей нефтепродуктов и что в текущем году стоимость увеличится до этого же уровня (при нынешнем курсе — до примерно 2,7 рубля)?

— Что можно сказать с уверенностью — топливо дорожать будет! А вот какими темпами, неизвестно никому, даже тем, кто эти цены устанавливает. На фоне конфликта в Украине и постоянно вводимых санкций ни о каком долгосрочном планировании говорить не приходится.

— К слову, основным потребителем белорусской нефтепереработки как раз была Украина (наибольший объём нефтепродуктов туда поступал с Мозырского НПЗ). 24 февраля появилось сообщение о прекращении поставок. Может ли это дополнительно отразиться на стоимости топлива для белорусов?

— Любые колебания в экономике влияют на цены потребительских товаров, и топливо здесь, естественно, не исключение. Всё в конечном счёте ложится на плечи простых покупателей.

Отмечу, что в Украину поставлялось топлива практически на 5,5 млрд долларов в год (или 13% всего белорусского экспорта). Недавно премьер-министр РБ Головченко заявил, что Беларусь должна полностью переориентировать на рынки России и Китая экспорт, шедший ранее в Украину. По расчётам Министерства экономики, принять данные объёмы Россия и КНР могут на сумму 1,9 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Куда планируют «пристроить» ещё два миллиарда, не озвучивается.

Отметим, что, по словам экспертов, потребности КНР в нефти огромны. Сам Китай производит 200 млн т нефти в год, а ему необходимо сейчас примерно 550 млн т. Основные поставщики страны — это Саудовская Аравия и Россия, но никакой конкуренции, по сути, нет. Китайский рынок столь велик, что он легко освоит любые объёмы. Не говоря уже о том, что в Азии немало и других стран, которым чрезвычайно нужна нефть.

Как видно, каким образом будет развиваться ситуация дальше в настоящее время не берётся прогнозировать никто. В самом же «Белнефтехиме» отмечают, что считают продолжение выработанной ценовой стратегии (поэтапного роста стоимости) необходимой мерой, реализуемой только с учётом внутренних мероприятий по оптимизации затрат НПЗ.

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