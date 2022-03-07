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Третий раунд переговоров Украины и РФ завершился

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  • 7.03.2022, 21:15
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Третий раунд переговоров Украины и РФ завершился
Михаил Подоляк

О чем договорились.

Украина и Россия завершили третий раунд переговоров, есть результаты в вопросе организации эвакуации мирного населения из районов, страдающих от российского вторжения, по вопросу урегулирования и прекращения огня консультации продолжаются. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – написал он.

В видеообращении советник главы ОП отметил, что по ключевому политическому вопросу, завершению боевых действий, существенных результатов пока нет, но он рассчитывает на этот результат в будущем.

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