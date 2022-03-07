В белорусскую роту теробороны Украины записались еще семеро человек 3 7.03.2022, 22:41

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Настроение у белорусов боевое.

Об этом пишет «Радыё Свабода».

Руководитель «Маладога фронта» Денис Урбанович уехал в Украину в конце 2021 года из-за преследования в Беларуси.

О первом дне войны Урбанович вспоминает так: «Спал, слышу — раз бахнуло, потом второй. Меня разбудили, говорят: это российские ракеты. Залез в интернет, вижу, что Россия напала на Украину. Стали перезваниваться со своими ребятами, куда присоединяться. Идем на войну? Идем, отвечают».

Денис говорит, что как раз в эти дни должен был переезжать в Литву, имел оттуда приглашение. Тем не менее подчеркивает: даже если бы уехал, то все равно вернулся бы обратно в Украину.

«Нас здесь только молодофронтовцев семеро человек. Всех подробностей рассказывать не могу, но проходим подготовку», — говорит Денис.

Урбанович только что отбыл дневной наряд. По голосам в казарме слышно, что ребята относятся ко всему с юморком, доносится много шуток и смеха. При каждой воздушной тревоге пропадает интернет.

«Настроение у нас бодрое. Верим, что победим Россию, а после освободим Беларусь. Думаю, все так и будет. Главное сегодня для нас — покончить с путинской властью, ведь она — опора для диктатур и у себя, и в Минске», — говорит он.

В белорусской роте территориальной обороны «Азова» Урбанович получил позывной «Ваўкалак». На боевые действия его с товарищами пока не отправляли.

«Я не замечаю, что отношение к белорусам ухудшилось. Слышал, что кто-то такое говорит, но сам лично с таким не сталкивался нигде. Все круто, нас хорошо воспринимают, никаких вопросов нет», — говорит Урбанович.

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