Над Киевом сбили два российских самолета
- 7.03.2022, 22:54
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Всего оккупанты потеряли 46 самолетов и 68 вертолетов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская ПВО в 21:30 сбила над Киевом вражеский самолет. В 22:10 (по Минску) в окраинах города в воздушном бою сбили еще один российский самолет, пишет nv.ua.
По данным Министерства обороны, за 11 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, оккупанты потеряли 46 самолетов и 68 вертолетов.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также сообщил, что вечером 7 марта украинский летчик-ас сбил под Обуховом крылатую ракету Калибр ракетой воздух-воздух.
«Наш летчик-Герой сберег сейчас десятки, а может быть, сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. На место выехали местные жители и прислали мне фото воронки от взрыва», — написал он.