Украинские войска отбили атаку на Николаев
- 7.03.2022, 23:37
- 6,064
Фотофакт.
При атаках на Николаев 7 марта погибло восемь военнослужащих, 19 получили ранения, восемь человек пропали без вести. Информация о мирных жителях уточняется, рассказал глава областной государственной администрации Виталий Ким.
Первую атаку российские войска провели в 5:15 утра, выпустив ракету «Калибр» по 79-й бригаде.
«Была команда у них [российских войск — прим.] взять город любой ценой. Они шли с трех направлений. Знаем, что их бросили командиры после определенных поворотных моментов. …Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за того, что в 5 утра они цинично ударили «Смерчами», «Градами», крылатыми ракетами по нашему городу», – рассказал Ким.