Украинские войска отбили атаку на Николаев 7.03.2022, 23:37

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Фотофакт.

При атаках на Николаев 7 марта погибло восемь военнослужащих, 19 получили ранения, восемь человек пропали без вести. Информация о мирных жителях уточняется, рассказал глава областной государственной администрации Виталий Ким.

Первую атаку российские войска провели в 5:15 утра, выпустив ракету «Калибр» по 79-й бригаде.

«Была команда у них [российских войск — прим.] взять город любой ценой. Они шли с трех направлений. Знаем, что их бросили командиры после определенных поворотных моментов. …Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за того, что в 5 утра они цинично ударили «Смерчами», «Градами», крылатыми ракетами по нашему городу», – рассказал Ким.

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