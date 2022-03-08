Под Харьковом ликвидирован российский генерал-майор 8.03.2022, 8:03

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Он занимал должность первого заместителя командующего 41-й армией.

Под Харьковом ликвидирован генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. Об этом 7 марта сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook, передает gordonua.com.

"Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России", – говорится в сообщении.

Также убиты и ранены ряд старших офицеров российской армии, отметили в ГУР.

Виталий Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

На сайте "Миротворец" указано, что Герасимов – "российский военный преступник, участник открытого военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, причастен к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения".

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