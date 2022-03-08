Украинцы наносят чувствительные удары по войскам оккупантов (онлайн) 5 8.03.2022, 8:57

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(обновляется) Главные события 13-го дня войны.

Украинцы 13-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом. Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам и гражданскому населению страны.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 13-х суток войны. Что происходило в Украине 7-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:53 Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко констатировал, что россиянам не удалось создать пропагандистские картинки во временно захваченных населенных пунктах о якобы пророссийских настроениях среди украинцев. В последние дни во временно захваченном россиянами Херсоне и других городах проходят акции в поддержку Украины. Люди выходят на центральные улицы с плакатами и флагами к вооруженным россиянам.

Граждане отказались от «гуманитарной помощи» захватчиков и выступают против оккупации города. По данным украинских спецслужб, россияне планировали провести митинг по созданию «Херсонской народной республики», но местные жители намерения пропагандистов сорвали.

«Нигде не удалось сделать картинку. Те же истории предлагались и на Харьковщине, на Сумщине... Нигде не удалось сделать картинку», — отметил Денисенко.

10:45 Белорусские добровольцы отправляются воевать за Украину. «Не все белорусы - агрессоры. Есть только один агрессор — Лукашенко», - заявляют они.

10:39 Женщины ВСУ взяли в руки оружие и защищают Украину.

В то же время на границе с Молдовой задержали группу из 8 уклонистов. Они пытались незаконно пересечь границу.

При этом настоящие мужчины передают поздравления с линии фронта.

10:25 Потери российских оккупантов по состоянию на сегодня.

10:20 Вооруженные силы Украины возле Харькова ликвидировали генерал-майора России Виталия Герасимова. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Денисенко также отметил, что о ликвидации Герасимова уже говорят во всех частях. Это большой деморализационный аспект для оккупантов.

10:07 Ирина Верещук заявила, что на сегодня с Минобороны России и Красным Крестом согласован гуманитарный коридор из города Сумы. Речь идет о маршруте Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывали.

09:55 В Сумах защитники Украины захватили парадный танк оккупантов.

09:51 Из-за санкций в России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес. Одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам с погашением в 2023 и 2043 годах. «Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. Он вряд ли будет похож на обычный дефолт, а Венесуэла, пожалуй, является наиболее подходящим сравнением», — сказано в сообщении.

09:44 Под Вознесенском Николаевской области украинские военные уничтожили большое количество техники российских оккупационных войск.

09:35 Для штурма Киева, по данным Генштаба, оккупанты хотят привлечь наиболее боеспособные части и подразделения Росгвардии, в частности, специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (Грозный), 27-й отряд специального назначения «Кузбасс» (Кемерово), 604-й центр специального назначения «Витязь» (Москва), а также частную военную компанию «Лига» (бывшая ЧВК «Вагнер»).

09:31 Бойцы николаевского КОРДа и терробороны показали как уничтожают технику оккупантов.

09:23 Бывший посол США в РФ Майкл Макфол обратился к российским матерям.

09:16 Пара из Вознесенска без оружия прогнала российских военных со своего двора.

09:11 Добровольцы из Польши в составе Интернационального легиона Украины уже заступили на свой пост и уничтожают российских оккупантов.

09:03 Министерство иностранных дел Японии объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, против которых вводятся санкции.

08:53 «Украина спасла Запад. Если бы путинский блицкриг сработал, мы бы его приговорили и вернулись к своим делам. Китай получил бы картбланш на вторжение в Тайвань. Наши противоречия нас бы уничтожили. Но Зеленский отказался от эвакуации. Мы обязаны Украине», — заявил старший советник Конгресса США Пол Массаро.

08:38 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объяснил, что оккупанты деморализованы. Именно поэтому они нарушают нормы международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, – отметили в Генштабе. Также оккупанты используют сельскохозяйственные ангары для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

08:23 ВСУ показали противотанковый комплекс «Стугна-П» в действии. Точными ударами уничтожен бензовоз и БТР врага.

08:16 Оперативная сводка Генштаба ВСУ на 13-й войны РФ против Украины:

— наступательные действия врага значительно замедлились;

— продолжается героическая оборона Чернигова, Киева, пригорода Николаева и южных границ страны;

— украинская ПВО успешно отражает ракетно-авиационные удары оккупантов;

— в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях фашисты мародёрствуют, грабят, совершают насильственные действия;

— в Херсонской и Николаевской — созданы 10 тактических групп психологической борьбы для пропаганды среди населения;

— на севере Крыма ФСБ пугает население наступлением ВСУ и создаёт подразделения для выявления сопротивления

08:13 Команда российского оппозиционера Алексея Навального призывает россиянок выходить в своих городах на антивоенные акции 8 марта. Они запланированы на 14:00 на центральных площадях городов РФ.

08:05 Под Белогородкой поработал батальон «Азов». Результат - подбита российская БМП, 8 погибших и раненых оккупантов.

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