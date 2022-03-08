Генштаб ВСУ: Для атаки на Киев Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев 8.03.2022, 9:20

8,490

Стали известны названия частей оккупантов, отправляемых к украинской столице.

Российские оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева, для этого в течение 7 марта проводили перегруппировку. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook, передает gordonua.com.

В Генштабе сообщили, что противник продолжает наступательную операцию против Украины, используя авиацию и нанося ракетные удары. Главная задача российской группировки, как считает украинская сторона, – обеспечение сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и континентальной частью РФ, взятие под полный контроль Мариуполя Донецкой области, захват Киева и выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Для штурма Киева, по данным Генштаба, оккупанты хотят привлечь наиболее боеспособные части и подразделения Росгвардии, в частности, специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (Грозный), 27-й отряд специального назначения "Кузбасс" (Кемерово), 604-й центр специального назначения "Витязь" (Москва), а также частную военную компанию "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Оккупанты пытаются вести наступление на многих направлениях, в частности, на сиверском, донецком, таврийском, слобожанском, но, по информации Генштаба, в целом морально-психологическое состояние противника низкое.

"Он деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", – сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».